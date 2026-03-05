Çorum’un unutulmaz Beden Terbiyesi Bölge Müdürü, merhum Macit Çağlar’ın eşi, Psikolog Dr. Şule Çağlar, emekli öğretmen Emel Ölçer, eğitimci-ressam Şahika Çağlar ve ABD’de yaşayan Diş Hekimi Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut’un anneleri, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel’in anneannesi Nihal Çağlar’ın cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.