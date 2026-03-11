Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilimizdeki kuraklık riskine karşı yeni geliştirilen “Kirve” isimli yazlık buğday çeşidinin ekimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli yazlık buğday çeşidi Kirve’nin ilimizde demonstrasyon amaçlı ekiminin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yapılan ekimle ilgili yapılan açıklamada: “İlimiz koşullarına adaptasyonunun gözlemlenmesi, verim ve gelişim performansının takip edilmesi amacıyla sahada ekim çalışmaları yapılmış olup, üretim sezonu boyunca teknik ekiplerimiz tarafından gelişim süreci yakından izlenecektir” görüşüne yer verildi.

Bu çalışma ile ilimizde kuraklık riskine karşı alternatif yazlık buğday çeşitlerinin üreticilere kazandırılması, bölge koşullarına uygun yüksek verimli çeşitlerin yaygınlaştırılması, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği de dile getirildi.

Yapılan açıklamada: “Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, yerli ve milli çeşitlerimizin sahadaki performansını yakından takip ediyor; üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için araştırma kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim güçlü olursa, tarım güçlü olur” denildi.

Muhabir: SELDA FINDIK