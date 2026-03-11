Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, İran’da yaşanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkları yeniden ortaya çıkardığını söyledi.

Müstet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı için Brent petrol fiyatını yaklaşık 60 dolar seviyesinde öngördüğünü hatırlatarak, İran’da başlayan askeri operasyon ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından petrol fiyatlarının 91 dolara yükseldiğini belirtti. Bu durumun resmi tahminlerle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 49’luk bir sapmaya işaret ettiğini ifade eden Müstet, “Enerjide dışa bağımlı bir ülke için bu tablo basit bir tahmin hatası değil, makroekonomik dengeyi sarsabilecek ciddi bir kırılmadır” dedi.

Yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 11,18’e ulaştığını dile getiren Müstet, mevcut tablo karşısında yıl sonu enflasyon hedefinin ulaşılması zor bir noktaya geldiğini savundu. Petrol fiyatı hesaplamalarında jeopolitik risklerin yeterince dikkate alınmadığını öne süren Müstet, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimalinin uzun süredir bilinen bir risk olduğunu söyledi.

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında sağlanan ÖTV desteğinin kısa vadede fiyat artışlarını sınırladığını belirten Müstet, ancak bunun bütçe gelirlerinde kayba yol açarak orta vadede mali dengeleri zorlayabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde daha güçlü bir planlama anlayışına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Müstet, kurumlar üstü bir planlama mekanizması olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi