Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık çalışanlarıyla Eryaman Yüksek Hızlı Tren Atölyesi'nde düzenlenen iftar programına bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

İftar programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, başta Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattı olmak üzere ülkenin birçok farklı bölgesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de demiryollarının tarihinin 1856 yılında İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesiyle başladığını hatırlatarak, 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağının bugün yaklaşık 14 bin 13 kilometreye ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, “Demiryollarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımız, bugün 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. Ancak biz sadece yeni hatlar inşa etmekle yetinmedik; devraldığımız 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Böylece hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında güvenli, hızlı ve verimli bir sisteme dönüştürdük. Şu anda; Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hatları ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı gibi yeni hatların yapımlarına devam ediyoruz. Demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı