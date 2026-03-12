Çorum’un tanınmış tiyatro oyun yazarı ve yönetmeni Şahin Örgel’in “Kadın Sesi” isimli oyunu, 31 Mart 2026 Salı günü saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergilenecek.

Dost Oyuncuları tarafından sahnelenen oyunu Şahin Örgel yönetiyor, Yönetmen Yardımcılığı’nı eşi Emine Örgel üstleniyor. Müzikler ise Mürşit Has’ın imzasını taşıyor.

Yaklaşık 90 dakika süren ve 9 yaş üzeri izleyiciler için uygun olan oyun, sahne dili ve anlatımıyla izleyicilere hem düşündüren hem de duygulandıran bir tiyatro akşamı vaat ediyor. Oyun, kadın hikayelerini duygusal ve yer yer mizahi bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

“Kadın Sesi”nde, başlıca rolleri Berna Balcı Tolga, Emine Örgel, Fatma Kaya, Fulya Veldet, Gamze Gümüş, Gülcan Uludağ, Gökben Tuygun, İnci Maden, Mehtap Güneş, Nihan Bilvar, Zeynep Uysal, Zübeyde Özdilli ve Züheyra Yırtıcı paylaşıyor.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen oyunun biletleri çevrim içi olarak satışa sunulurken, bilet temini Biletinial üzerinden gerçekleştiriliyor.