Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun 2026 yılı bütçe taleplerini dile getirmek için Samsun’da düzenlediği bölge mitingine Çorum, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya’dan KESK üyeleri ile emekten yana siyasi parti ve dernekler katıldı.

Mitinge, CHP, Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Sosyalistlerin Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Karadeniz İşçi Derneği, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği, Halk Evleri ve emekli sendikaları da destek verdi.

Mitinge, Tokat’ta direnişte olan Şık Makas işçileri ve Merzifon’da direnişteki Kristal-İş üyeleri de katıldı. KESK’e bağlı sendikaların MYK üyeleri ise bir hafta boyunca bölge illerinde iş yerleri ve kurumları ziyaret ederek yürüttükleri çalışmaların ardından mitinge katılım sağladı.

ÇORUM’DAN GENİŞ KATILIM

Çorum’dan KESK Çorum Şubeler Platformu’na bağlı sendikaların başkan ve yöneticilerinin yanı sıra Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi partilerin de destek verdiği mitingde, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Genel Sekreter İsmail Yavuz da direnişteki işçilere desteklerini iletti. Yavuz, konuşmasında, “Biz kamu emekçileri, işçiler, kadınlar, gençler ve emekliler, hem evde hem işte hem sokakta alın teriyle yaşayan milyonlarız. 50. gününe giren Şık Makas işçilerinin onurlu direnişini selamlıyoruz. Emeğine sahip çıkan tüm işçilerin yanındayız” dedi.

Yavuz, 2026 bütçesini eleştirerek, kaynakların sermayeye, faiz ve mega projelere aktarıldığını, emekçilere ve kamu hizmetlerine yeterli pay ayrılmadığını söyledi. Kadın, genç ve emeklilerin bütçede yer almadığını, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeten bir bütçe talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, KESK’in kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, özelleştirilmesine ve grev hakkının engellenmesine karşı mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Ayfer Koçak ise konuşmasında, “Halktan, emekten yana bütçe talebini yükseltmeye, yoksulluğa karşı mücadelede birleşmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Miting, yerel müzik grubu Grup Zemheri’nin dinletisi, halay ve horonlarla sona erdi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mitingde bütçe temelli ekonomik taleplerin yanı sıra siyasal talepler de öne çıktı. Şık Makas ve Kristal-İş işçilerinin disiplinli ve coşkulu katılımı dikkat çekti.

