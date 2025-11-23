New York’un yeni sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani, tartışmalar arasında gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Arka kapıdan giriş iddiaları gündeme gelirken, iki isim Oval Ofis’te ekonomi, yaşam maliyeti, kamu güvenliği, dış politika ve Orta Doğu başlıklarında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Mamdani'nin binaya "arka kapıdan girdiği" iddiaları gündem olurken, bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Kapıda bekleyen gazeteciler Mamdani’nin geliş anını görüntüleyemedi. İkili, Oval Ofis’te yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ve Mamdani, aralarındaki keskin görüş ayrılıklarına rağmen "New York için iş birliği" mesajı verdi. ABD Başkanı Trump, ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Mamdani’nin seçim zaferini överek, "Harika ve çok verimli bir toplantı geçirdik. Sevdiğimiz bu şehrin güçlü bir şehir olmasını istiyoruz. Erken ön seçimlerde çok zeki ve zorlu rakipleri yendi, kendisini kolayca kanıtladı. Kendisini tebrik ettim." dedi. Trump, Mamdani’nin belediye başkanlığında başarılı olmasını istediğini vurgulayarak, "Parti farkı yok. Ne kadar iyi iş çıkarırsa ben o kadar mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

MAMDANİ: "NEW YORKLULARIN YAŞAM MALİYETİ KRİZİNİ KONUŞTUK"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görüşmenin odağında uygun fiyatlı yaşam ve konut ihtiyacının olduğunu söyleyerek, "New York, Amerika’nın en pahalı şehri. Sekiz buçuk milyon insanın kira, market harcaması ve kamu hizmetleriyle mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu konularda başkanla verimli bir görüşme yaptık." dedi. Mamdani, Trump'la farklı ideolojik çizgilere sahip olmalarına rağmen ortak hedeflerinin "New Yorklulara hizmet" olduğunu vurguladı.

"FAŞİST" TARTIŞMASI OVAL OFİS’TE GÜNDEME GELDİ

Gazetecilerden birinin Mamdani’nin geçmişte Trump’ı "faşist" olarak nitelendirmesini hatırlatması üzerine Oval Ofis'te espirili anlar yaşandı. Mamdani cevap vermeye başlarken Trump araya girerek gülümseyip Mamdani’nin koluna dokundu ve "Sorun değil, söyleyebilirsin. Umursamıyorum." dedi. Mamdani ise görüşmenin, geçmiş sözlerinden ziyade "New Yorkluların yaşam maliyetine odaklandığını" vurguladı.

Trump, Mamdani’nin politik çizgisiyle ilgili soruya, "Onun bazı konularda farklı görüşleri var ama zamanla nelerin işe yaradığını göreceğiz. Çok iyi bir iş çıkarabilir. Bazı muhafazakarları da, bazı liberal insanları da şaşırtacak." cevabını verdi. Trump ayrıca, Mamdani’nin kampanya sürecindeki yükselişini "siyasi bir sürpriz" olarak niteleyerek, "Birdenbire ortaya çıktı. Ön seçimde kimsenin beklemediği şekilde kazandı. Bu büyük bir başarı." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Kabine Odası’nda bulunan Franklin D. Roosevelt portresini Mamdani’nin beğendiğini belirterek, "Portreyi görünce ‘Efendim, bir fotoğraf çekilebilir miyim?’ dedi" sözleriyle Oval Ofis’teki samimi anlardan bahsetti.

FEDERAL FON TARTIŞMASI: "NEW YORK’A ZARAR VERMEK DEĞİL, YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Trump, federal fonların kesilmesi ihtimaliyle ilgili soruya, "New York’a zarar vermek değil, yardım etmek istiyorum. Şehir harika olabilir ve biz de destekleyeceğiz." yanıtını verdi. Trump, Mamdani hakkındaki yoğun medya ilgisine ilişkin, "Bence o farklı. Bu çok olumlu anlamda. Gerçekten büyük bir fırsatı var."

"BİRÇOK KONUDA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA FAZLA HEMFİKİRİZ"

Trump, görüşmenin sonunda Mamdani için, "Düşündüğümden çok daha fazla konuda hemfikiriz. Harika bir iş çıkarabilir. Biz de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Mamdani ise tüm tartışmalara rağmen iş birliği mesajını yineleyerek, "New York’un uygun fiyatlı bir geleceği sevdiğini biliyorum. Bu gündemi gerçekleştirmek için çalışacağız." dedi.

