TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Derya Kaya’nın sahibi olduğu Green Diamond’un şubesi, Bahçelievler Şenyurt Caddesi’nde törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Çorum’un önceki dönem Milletvekili ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kerman ve diğer seçkin davetliler katıldı.

Green Damond’un yeni yerinde, iş toplantıları, kongreler, nişan, kına, mezuniyet töreni, doğum günü gibi özel günler için hizmet vereceği bildirildi. Green Diamond’un merkezi, İl Jandarma Komutanlığı karşısında, eski Devlet Hastanesi altında bulunuyor.