*** Bugün 24 Kasım. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Çağdaşlaşma Devrimimizin Önderi Büyük Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul edişinin 97. yıldönümü.

*** Bu anlamlı günü, O’nun 100. doğum yılı olan 1981’den beri Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz.

*** Kurucu önderimiz, tek ve gerçek liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vesileyle bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle, özlem ve rahmetle anıyoruz.

*** O’nun gösterdiği “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefi” bugün de en tartışılmaz, değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hedefimizdir.

*** Zira, tarihin en soylu, en haklı, en onurlu bağımsızlık başkaldırısının, bir başka deyişle kutsal bir isyanın sonunda isabetle belirlenmiş, en doğru hedeftir bu. Bilime, teknolojiye, çağdaş kültür ve sanata, insanca yaşama kavuşma, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşama hedefidir.

*** Bu değerleri içselleştirmiş, 21. yüzyılın ulusal irade ve vizyon sahibi Türk gençlerini yetiştirmeye azmetmiş tüm öğretmenlerimizin, bir kez daha ellerinden öpüyoruz. Onlara, yüreğimizden kopan dünyanın bütün çiçeklerini armağan ediyoruz.