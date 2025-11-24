Çorum’un Gazi Caddesi’ndeki ofisinde faaliyet gösteren Sosyolog-Aile Danışmanı Esra İzgi, İstanbul MKM Attila İlhan Sahnesi’nde, Demet Şener ile Onur Kırış’ın sundukları 6. Uluslararası Marka ve Vizyon Ödül Töreni’nde, “Yılın En Başarılı Sosyolog/ Aile Danışmanı” ödülünü aldı.

Esra İzgi, aile danışmanlığı alanındaki aktif çalışmaları, toplumu bilinçlendiren video içerikleri, eğitim programları ve diğer başarılı çalışmaları nedeniyle, sektörün önde gelen, bağımsız ve seçkin isimlerinin oluşturduğu Seçici Kurul tarafından bu unvana lâyık görüldü.

Öte yandan, “Türkiye’de Aile Kurumu ve Geleceği” isimli ortak kitaba katkıda bulunan Sosyolog /Aile Danışmanı Esra İzgi’nin bireysel olarak hazırladığı kitap da yakında okurları ile buluşacak.