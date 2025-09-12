Alınan bilgiye göre Ekrem Y. arkadaşları ile otururken hava almak için dışarı çıktığı sırada otomobille caddeye gelen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ekrem A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.