Çorum'un Alaca ilçesinde yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdüren asayiş ekipleri, iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde "huzur ve güven" uygulamalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan iki ayrı araçta detaylı arama yapıldı. İki araçta yapılan aramalarda 18.68 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet düzenek ve 20 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.B., Y.K., Y.H. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı