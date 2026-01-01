Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak’taki bir evde Ramazan Kılıç (21) ile Celal S. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar evden ayrıldı.

Bir süre sonra pompalı tüfekle olay yerine gelen Celal S, evin önünde park halindeki otomobilde bulunan Ramazan Kılıç’a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ramazan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kılıç’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Celal S, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.