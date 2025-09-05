Alınan bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan Ş. E.E.(17) ile Y.A. (16) konuşmak için Kent Park'ta buluştu.

Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Y.A., tabanca ile Ş.E.E., ye peş peşe ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızın yardımına güvenlik görevlileri yetişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ş.E.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.