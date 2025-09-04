Karabük’ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi. Mustafa O.(43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Yaşar Yarış’ın (44) kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlarda yangın meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalışan Yaşar Yarış (44), 16 yaşındaki kızı Zeynep Yarış ve annesi Zeynep Yarış (64) hayatını feci şekilde kaybetti.

Kazada yaralanan Mustafa O. (39), Yusuf O. (15), Nezahat O. (39), Ömer Faruk O. (10) ve Halil Y. (18) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.