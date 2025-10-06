Eğitim Gücü Sen Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, beraberinde İl Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Cengil, Banu Özdil Yücel ve Hüseyin Evci ile birlikte, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’ni hayata geçirmesinden dolayı kutladı ve teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaret sırasında Ahmet Ahlatcı’nın kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı’da hazır bulundu.

Öğrencilere, maaş, mezuniyet sonrası doğrudan istihdam, kız öğrencilere çeyiz, erkek öğrencilere bedelli askerlik desteği verildiğini hatırlatan Ahmet Ölçer, “Sayın Ahlatcı, gerçekten tüm Türkiye’nin örnek alması gereken bir vizyon ortaya koyuyor” dedi.