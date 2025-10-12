Alınan bilgiye göre, Feyyad Muhammed (5), misafir olarak kaldığı amcasına ait Ulukavak Mahallesi Çıkmaz 1. Sokak’taki evin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Feyyad Muhammed, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Feyyad Muhammed’in hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK