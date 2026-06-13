Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan M.O. (43) idaresindeki 66 FD 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.O. (41), B.O. (16) ve M.N.O. (12) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı