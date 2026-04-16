M.A.Ş. idaresindeki 19 KK 807 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi’nde aniden önüne çıkan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra olay yerinden uzaklaşan araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.