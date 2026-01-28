Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.D’nin Gazi Caddesi üzerinde bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce yapılan takip sonucu, E.D. kullandığı 19 AAT 627 plakalı otomobil içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı hakimlikçe suçu ve cezasının yüzüne okunmasının ardından Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK