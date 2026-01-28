Olay, gece saatlerinde Eymir Mahallesi Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’ndeki lavaş fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çıkan yangın ev ve depoyu kullanılamaz hale getirdi
Muhabir: İhlas Haber Ajansı