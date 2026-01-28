Alınan bilgiye göre, Çorum–Mecitözü kara yolunda seyir halindeki büyükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın kasasında bulunan büyükbaş hayvanlar yola savrulurken, çevreye dağılan hayvanlar ekiplerce toplanarak güvenli alana alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.