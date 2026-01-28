Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Ata 1. Cadde’ye plakası alınamayan bir araçla gelen kişi ya da kişiler, havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu 5 katlı bir apartmanın 5. katında bulunan daireye mermi isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince cadde üzerinde 2 adet boş tabanca kovanı bulundu.

Olayda yaralanan olmazken, dairenin balkon camında hasar meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.