Yusuf Ç. idaresindeki 16 MEF 55 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında, Ahmet Ö.’nün kullandığı 19 ART 939 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yusuf Ç., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK