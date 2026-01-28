Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Çorum yolu üzerindeki Traktör Galericileri Sitesi’nde Tolgahan S.’ye ait kamyonet, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Sabah saatlerinde aracını bıraktığı yerde bulamayan Tolgahan S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Kamyonetin çalınma anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Aynı gece Arifegazili Köyü’nde de Sıtkı Can U.'ya ait 60 KA 195 plakalı otomobil, evinin garajından düz kontak yöntemiyle çalındı.

Yapılan incelemelerde, çalıntı aracın en son Çorum Sanayi Sitesi’ne giriş yaparken güvenlik kameralarına yansıdığı, ancak çıkışına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadığı bildirildi. Sanayi sitesinde yapılan aramalarda da otomobile rastlanmadı.

Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırırken, çalınan araçların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.