Alınan bilgiye göre, F.A. (18), Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi’nde bulunan bir çocuk parkında arkadaşıyla şakalaştığı sırada bıçağın üzerine düşerek yaralandığı iddia edilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, F.A.'nın kavga esnasında 16 yaşındaki M.I.O. tarafından bıçaklandığı belirlendi.
Yaralı genç kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken şüpheli çocuk polis ekiplernce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK