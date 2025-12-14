Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinen 266 adet sentetik ecza hapı ile 1.59 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zile Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelendikleri Y.K. durdurdu.

Ekiplerce şahsın üzerinde yapılan aramada, 266 adet sentetik ecza hap ile 1.59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS