Arif B.(49) idaresindeki 06 GGU 25 plakalı otomobil ile Mehmet Ali S. (53)'nin kullandığı 19 UF 538 plakalı otomobil Çorum-İskilip Karayolu Ömerbey Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 06 GGU 25 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kezban B. (47), Enes T. B. (16), Esra B. (26) ve Hayrunnisa B. (22) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.