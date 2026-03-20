Alınan bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak’ta Y.K. ile E.E. ve A.H. arasında “yan bakma” yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K., karın bölgesinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.