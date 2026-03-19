Çorum-Samsun kara yolunda, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, şehirler arası yolcu otobüsü, önünde seyreden cipe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede uygulama yapan ekiplerin kazaya anında müdahale etmesi sayesinde olası bir zincirleme kazanın önüne geçildi.

Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bayram tedbirleri kapsamında Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü denetim alanına gelen Vali Ali Çalgan, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı, kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK