C.Ç. idaresindeki 41 AKA 306 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 9. Sokak’ta bulunan Karşıyaka Ortaokulu’nun duvarını yıkarak bahçeye düştü.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü C.Ç. ile araçta bulunan S.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK