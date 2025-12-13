Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 5-12 Aralık tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde;

İl merkezinde 119 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldığı, uygulamalarda 27 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otoparkın kontrol edildiği bildirildi. Bu kapsamda 4 bin 85 kişi sorgulanırken, aranan 6 kişi yakalandı.

Asayiş uygulamaları sırasında yapılan aramalarda 3 adet ateşli silah (1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği), 3 adet kesici alet, 25 adet av fişeği, 59 adet sentetik ecza, 65.88 gr bonzai, 21.3 gr metamfetamin, 0.45 gr esrar, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği/payp ele geçirildi.

Trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 bin 714 araç kontrol edilirken, 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK