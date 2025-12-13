Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 5-12 Aralık tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde;
İl merkezinde 119 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldığı, uygulamalarda 27 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otoparkın kontrol edildiği bildirildi. Bu kapsamda 4 bin 85 kişi sorgulanırken, aranan 6 kişi yakalandı.
Asayiş uygulamaları sırasında yapılan aramalarda 3 adet ateşli silah (1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği), 3 adet kesici alet, 25 adet av fişeği, 59 adet sentetik ecza, 65.88 gr bonzai, 21.3 gr metamfetamin, 0.45 gr esrar, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği/payp ele geçirildi.
Trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 bin 714 araç kontrol edilirken, 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.