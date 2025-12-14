Alınan bilgiye göre, F.A. (18), Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi’nde bulunan bir çocuk parkında arkadaşıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu esnada üzerinde taşıdığı ekmek bıçağının bacağına saplanması sonucu yaralanan gencin arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK