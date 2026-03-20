Kaza, Çorum’un Alaca ilçesi Yozgat-Çorum karayolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Ömer H. (48) yönetimindeki 32 BBB 840 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki levhaya çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Selin H. (12), Sena H. (18), Şengül H. (44) ve Abdullah O. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı