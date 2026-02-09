Hacı H.K. yönetimindeki 06 FNT 84 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Yaydiğin Kavşağı’nda, aynı yönde seyir halinde bulunan Kerim G. idaresindeki 55 ES 446 plakalı hafif ticari araca çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sedye yardımıyla ambulansa alındı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK