Songül Y. (1985) idaresindeki 19 ABV 871 plakalı otomobil ile Oğuzhan Y. (2006) yönetimindeki 18 AB 878 plakalı hafif ticari araç, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12. Sokak’ta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir apartmanın bahçe duvarındaki demir korkulukları yıkarak bahçeye düştü. Otomobil ise park halinde bulunan araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Oğuzhan Y. ile otomobilde bulunan H.N.Y. (9) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.