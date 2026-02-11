Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çorum Caddesi’nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şahsın ibraz ettiği kimlik bilgilerinde ilk sorgulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine ekipler, şüpheliyi detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Burada yapılan parmak izi taramasında şahsın gerçek kimliğinin Sadık M. olduğu belirlendi. Sadık M'nin, kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak gizlenmeye çalıştığı tespit edildi.

Yapılan GBT sorgusunda zanlının, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 3 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.