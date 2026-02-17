İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen programda, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Proje kapsamında, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Uluslararası Ticaret Destek ve Eğitim Merkezi kurulacağı bildirildi. Merkez aracılığıyla iş dünyasına ihracat, Avrupa Birliği standartları, mevzuat uyumu ve sürdürülebilir ticaret alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulacağı ifade edildi.

Projenin ana ortağının Gotse Delchev Ticaret ve Sanayi Odası olduğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Çorumlu Bürokratlar Derneği’nin ise teknik ve kurumsal paydaşlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Programda konuşan yetkililer, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sungurlu Öğretmenevi’nde düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ile çok sayıda iş insanı katıldı.