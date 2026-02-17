Sema ve Haluk Özuğurel’in kızları, Ekin’in annesi, Okan Özuğurel’in ablası Başak Özuğurel, yakalandığı amansız hastalık nedeni ile Ankara Liv Hospitol Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Genç yaşta hayatını kaybeden Başak Özuğurel'in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi