Çorum’da Ramazan’ın manevi atmosferi bu yıl dadolu dolu yaşanacak. Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini her yaştan vatandaşa hissettirmek amacıyla "Geleneksel Ramazan Akşamları" programını hayata geçirecek. Bu kapsamda, çocuk şenlikleri ve ilahiler Çorumlularla buluşacak. Bedesten yanında kurulan etkinlik çadırında teravih namazı sonrası her cuma günü ilahi ve ezgi konserleri gerçekleştirilecek. Cumartesi günleri ise çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

20 Şubat’ta Ezgi sanatçısı Umut Mürare, 27 Şubat’ta İlahi Sanatçısı Sedat Uçan, 6 Mart’ta İlahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, 13 Mart’ta ezgi sanatçısı Aykut Kuşkaya sahne alacak.

16 Mart Pazartesi günü ise Devlet Tiyatro Salonu’nda ilahi sanatçısı Fadıl Aydın Çorumlular ile buluşacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm hemşehrilerinin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesini temenni etti. Başkan Aşgın, "Belediye olarak Ramazan ayının ruhuna uygun programlar hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı Geleneksel Ramazan Akşamları etkinliklerine davet ediyoruz" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı