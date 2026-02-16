Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "Yapay Zekâ ve Dijital Araçlar" eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimde, yapay zekânın temel kavramları, eğitimde kullanım alanları, dijital içerik üretimi ve güvenli teknoloji kullanımı konularının uygulamalı örneklerle ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin programa ilgi gösterdiği vurgulanarak, dijital araçları bilinçli ve üretken şekilde kullanma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi