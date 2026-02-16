Ulukavak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Köprübaşı Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı. Yeni merkezle birlikte bölge halkının sağlık hizmetlerine yerinde, hızlı ve ücretsiz erişimi kolaylaşırken, çevredeki aile sağlığı merkezlerinin de hasta yükü azalacak.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkezin birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirme amacıyla faaliyete geçtiği belirtildi. Merkezde bebek ve çocuk izlemleri, gebe ve lohusa takibi, aşılama hizmetleri, kronik hastalık takibi ile kanser taramaları yürütülecek.

Köprübaşı Aile Sağlığı Merkezi’nin açılmasıyla birlikte İkbal, Hitit Evler ve Ulukavak Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki yoğunluğun azalacağı, böylece vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulacağı ifade edildi.

