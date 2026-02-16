Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Muhabir: Haber Merkezi