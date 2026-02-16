Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2026 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak ölçü ve tartı aletleri için esnaf oda başkanları ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Müdürlük, başvuruların 1 Ocak–2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması gerektiğini hatırlattı.

Çorum’da faaliyet gösteren kasap, bakkal, manav, kuruyemişçi, market, baharatçı, pastane, kuyumcu, eczane ve benzeri esnaflar ile kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan, maksimum kapasitesi 2000 kilogram (2000 kg dâhil) olan tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için başvuru süreci devam ediyor.

Yetkililer, 2024 yılı damgası taşıyan ve 2026 yılında periyodik muayeneye tabi olacak ölçü ve tartı aletleri için başvuruların, 1 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 2 Mart 2026 tarihi mesai bitiminde sona ereceğini bildirdi.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA

Muayene müracaatları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın dijital hizmet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaflar, https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr

adresine girerek, İl Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Tartı Aletleri Muayene Servislerinden birini seçerek başvurularını tamamlayabilecek.

Ekonomik faaliyetlerde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İl Müdürlüklerince yetkilendirilen servisler tarafından iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

SÜREYİ KAÇIRANLARA YÜKSEK CEZA

Yetkililer, başvuruların süresi içinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda yaşanabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı ve başvurunun belirtilen süre içinde yapılmış olması gerektiği vurgulandı.

Periyodik muayene için zamanında başvuru yapmayanlar hakkında, daha sonra başvuru yapılmış olsa dahi “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fiilinden dolayı 2026 yılı için 5 bin 811 TL’den 116 bin 230 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Cezai işleme maruz kalınmaması için ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının başvurularını zamanında yapmaları gerektiği ifade edilirken, başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanması halinde 444 61 00 numaralı telefondan İl Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi