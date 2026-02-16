Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılında “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında bugüne kadar ilimizden 295 çift kredi desteğinden yararlandı.

Çorum Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında “Aile Buluşmaları” etkinliği düzenlendi.

Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile destekten yararlanan çiftler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Vali Ali Çalgan, ailenin toplumun temeli ve geleceği olduğunu vurgulayarak, sevgi ve saygı ile kurulan yuvaların hem bireyler hem de millet için en büyük yatırım olduğunu ifade etti.

Eşlerin birbirine sevgiyle bağlı kalmasının, aile büyükleriyle ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmasının, çocukların da aynı değerlerle yetişmesine vesile olacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle hayata geçirilen desteklerle ilimizde bugüne kadar 295 çiftin kredi desteğinden faydalandığını söyleyen Çorum Valisi Çalgan, “Yuva kurmak kendinize yapacağınız en büyük yatırım, hem ailenizin hem de milletimizin beklentisini karşılamış olacaksınız. Dizlerinize ak düşene kadar bir yastıkta yaş almanızı temenni ediyorum.” sözleriyle genç çiftlere seslendi.

“Aile Buluşması” programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da telefonla bağlanarak katılımcılara seslendi.

2025 yılında Aile Yılı münasebetiyle “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” başlatıldığını bildiren Bakan Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kutladı.

“Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde “2025 Aile Yılı” çerçevesinde fondan yararlanan gençlerin evlilik süreçlerine katkı sunulması ve aile birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını hatırlatan Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin evlilik yolunda yanlarında oluyoruz. Milletvekillerimizin büyük destekleriyle TBMM’den geçen kanun düzenlemesiyle Aile ve Gençlik Fonu hayata geçti. Bugün mutlu gününüzde sizlere çok selamlar gönderiyorum. Bu güzel programa eşlik ettiğiniz ve davetimize geldiğiniz için sizleri ayrıca selamlıyorum.” ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş program kapsamında maddi desteğin yanısıra yeni evli çiftlere psikososyal rehberlik hizmeti verdiklerini, Ramazan ayında evli çiftlerle iftar sofralarında buluşacaklarını sözlerine ekledi.

“Aile Buluşmaları” etkinliğinin son bölümünde ise genç çiftler ile protokol üyeleri pasta kesti.

