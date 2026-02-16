Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, uzun süredir çiftçilerin ve esnafın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden sübvansiyonlu kredi kullanmasının önünde engel oluşturan Bağ-Kur ve vergi borçlarına ilişkin önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini duyurdu.

Ziraat Odası Başkanı Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar uyarınca kredi kullanım şartlarında çiftçi ve esnaf lehine kolaylıklar getirildiğini belirtti.

Buna göre Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan devlet destekli kredilerde yeni düzenlemeye gidildi.

GENEL ŞARTLAR

Yeni karar kapsamında; Kredi kullandırım tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle, vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borç bulunmadığının tevsik edilmesi gerekecek. Borcu olup yapılandırma veya taksitlendirme yapan ve bu yapılandırması bozulmamış olanlar da kredi kullanabilecek. Şartların sağlanamaması durumunda, vadesi geçmiş borcun Hazine destekli kredinin azami %25’ine kadar olan kısmı, banka tarafından doğrudan ilgili tahsil dairesine yatırılacak. Bu uygulamada yıllık üst sınır 300 bin TL olarak belirlendi.

ÇİFTÇİ İÇİN KOLAYLIK

Vergi veya SGK borcu bulunan üreticilerin kullanacağı kredinin en fazla %25’i, vadesi geçmiş borçların ödenmesi amacıyla kesilerek ilgili kurumlara aktarılacak. Yıllık üst limit: 300.000 TL

ESNAF SANATKÂRA

AYNI UYGULAMA

Esnaf kredilerinde de benzer şekilde borç bulunması halinde, kredinin %25’ine kadar olan kısmı borç ödemesinde kullanılmak üzere mahsup edilecek. Yıllık üst limit: 300.000 TL

BORÇSUZLUK ARANMAYACAK

Önemli İstisna: 400 Bin TL’ye Kadar Borçsuzluk Şartı Aranmayacak

Temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında, 400.000 TL’ye kadar olan ayni (mal/hizmet) kredilerde, 31 Aralık 2026 tarihine kadar “borcu yoktur” yazısı şartı aranmayacak.

“ÜRETİM VE EKONOMİYE

KATKI SAĞLAYACAK”

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, düzenlemenin çiftçilerin ve esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çiftçilerimizin ve esnafımızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına atılan bu adımın üretime, istihdama ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyoruz.”

Adem Özdemir ayrıca düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR