Mehmet Nuri ve Tuğba Soyocak’ın işletmeciliğini yaptığı butik, özellikle büyük beden kadın giyim ve tesettür modası alanında şehrin önemli bir ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

NAJ Butik, geniş ürün yelpazesi ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşletme sahipleri, Çorum’da büyük beden kadın giyim ve tesettür modasında eksikliği hissedilen bir alanda hizmet vereceklerini belirterek, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutacaklarını ifade ettiler.

Açılış törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorum Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile çok sayıda davetli katıldı.