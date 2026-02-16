Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından "Çorum İli, 2025 Yılı Nüfusu" ile ilgili bir basın bülteni hazırladı.

2025 yılı sonuçlarına göre; 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle Çorum nüfusu 519 bin 590 kişi. 2025 yılında Çorum'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1745 kişi azaldı.

Çorum'da erkek nüfusun oranı % 49,67 (258 085 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,33 (261 505 kişi) olarak gerçekleşti.

2025 yılında Çorum'un yıllık nüfus artış hızı binde -3,4 oldu.

2024 yılında binde -13,4 olan Çorum'un yıllık nüfus artış hızı 2025 yılında binde -3,4 oldu. 2025 yılında 81 ilden; 48 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 33 ilin nüfusu azaldı. Çorum nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 59'unci sırada yer aldı.

Türkiye nüfusunun % 0,6'sı Çorum'da ikamet ediyor.

Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 82 bin 836 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan, 138 bin 807 kişi ile Gümüşhane ve 157 bin 363 kişi ile Kilis takip etti.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Çorum 519 590 kişilik nüfusla 42'inci sırada yer alıyor.

Çorum'da kilometrekareye 42 kişi düşüyor. Türkiye ortalaması ise 112 kişi.

Çorum Merkez ilçesinin nüfusu (köyler hariç) 2024 yılında 266 517 kişi iken, 2025 yılında 3844 kişi artarak 270 bin 361 kişi olmuştur. Çorum ilinde: 2 ilçenin nüfusu artarken, 12 ilçenin nüfusları azaldı. Merkez İlçe’nin nüfusu binde 7.7, Sungurlu’nun nüfusu ise binde 4.8 arttı.

Çorum genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 3.948 kişi arttı, belde ve köylerde oturan kişi sayısı 5. 693 kişi azaldı.

Çorum nüfusunun ortalama yaşı 41.3 oldu.

Çorum'da 2024 yılında 40,9 olan ortanca yaş 2025 yılında 41,3'e yükseldi Ortanca yaş erkeklerde 40,3, kadınlarda 42,4 oldu. Ülkemizde 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi.

Çorum nüfusunun % 65,56'sı 15 ile 64 yaşları arasında.

Çorum'da 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2024 yılına göre 2 .107 kişi azalarak 340 639 kişi (%65,56) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfus 2024 yılına göre 2 701 kişi azalarak 86 107 kişi (%16,57) olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2024 yılına göre 3 063 kişi artarak 92 844 kişi (%17,87) olarak gerçekleşti.