Çorum’da görev yapmış emekli valilerin ve bürokratların eşleri, Çorumlu dostlarıyla Ankara buluşmalarını, 25 yıldan beri belirli aralıklarla, düzenli olarak sürdürüyorlar. Kimi öğle yemeği buluşmalarına eşler de katılıyor, ama konsepti bozmamak için ayrı oturuyorlar.

Son “eski dostlar” buluşması, yine Beştepe’deki TBMM Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Vali eşleri Perihan Yıldırım, Zeren Üzelgün, Şengül Dıraçoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in eşi Makbule Şahin başta olmak üzere, kadınlar grubu bir kez daha bir araya geldi.

Bu buluşmada, Poroy’un eşi Ayla Poroy bulunamazken, Hülya Yolyapar da yine Çorum’dan yemeğe katıldı.

(Soldan sağa) Emekli Valiler Osman Dıraçoğlu, Mustafa Yıldırım, Atıl Üzelgün, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, Emekli Vali Hüseyin Poroy, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse, Emekli AYM Başkan Vekili Recep Kömürcü ve Av. Yılmaz Köse…