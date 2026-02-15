ALACA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaca eski ilçe başkanlarından İlyas Ölmez hayatını kaybetti.

Alaca’da bir dönem CHP İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Ölmez’in vefatı, ailesi, sevenleri ve partililer başta olmak üzere ilçe kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum İlyas Ölmez’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ömer Paşa Camii’nde (Eski Cami) kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlyas Ölmez’e Allah’tan rahmet, ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz.